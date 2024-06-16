Стилист российских знаменитостей Вера Маркина специально для «585*ЗОЛОТОЙ» составила подборку основных ювелирных и аксессуарных трендов лета 2024. Топ модных тенденций был опубликован в бренд-медиа компании и проиллюстрирован изделиями из ассортимента ювелирной сети.

Среди цветовой палитры лета эксперт выделила драгоценные и полудрагоценные камни небесно-голубого и глубокого синего тона, в первую очередь, классические сапфиры и топазы в оттенках sky и swiss. Серьги, подвески и кольца с этими инкрустациями органично вписываются в курортный стиль с морской полоской и стильно сочетаются с белоснежными летними комплектами.

Еще одним важным цветовым трендом станет гармоничная для теплого сезона зеленая палитра, представленная в ювелирной моде благородными изумрудами, золотисто-зелеными хризолитами, насыщенными агатами и нежным кварцем оттенка мяты.

«Зеленая гамма составляет удачную партию другим модным летним цветам, например, белому, светло-голубому и розовому. И даже если зеленый добавлен в комплект малой площадью, скорее, как приправа, а не основной ингредиент, он все равно делает образ интересным и свежим. Самой актуальной формой в украшениях остаются цветные камни в квадратной и прямоугольной огранке – такие модели представлены в ассортименте «585*ЗОЛОТОЙ», - отметила Вера Маркина.

Также стилист обратила внимание, что на смену розовому, который был так популярен в прошлом году благодаря стилю Barbiecore, придет более благородная и универсальная красная и винная палитра – ее ювелирным воплощением станут украшения с гранатом.

Особенно актуальна летом 2024 будет «кокетливая эстетика» (coquette aesthetic) и цветочные мотивы – такая стилистика предполагает классический, женственный дизайн украшений: серьги на английском замке и лаконичные пусеты, изящные кольца с драгоценными камнями, нежные подвески-капли на тонких золотых цепочках.

Завершила подборку аксессуарная группа – часы. Несмотря на привычное для лета преобладание ярких красок в гардеробе, при выборе часов стилист рекомендовала остановиться на контрастных моделях белого или черного цвета. Дуохромные варианты, сочетающие оба базовых оттенка, тоже будут популярны.

Экспертные подборки, обзоры новинок украшений и советы стилистов по составлению модных образов регулярно публикуются в разделе Lifestyle бренд-медиа компании «585*ЗОЛОТОЙ».

Фото предоставлены компанией.