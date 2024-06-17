Бренд нижнего белья и товаров для дома Chois выпустил новую коллекцию Nostalgia. В нее вошли купальник, комплект нижнего белья и образы для прогулок на закате, напоминающие о поездке к морю.

При создании коллекции бренд старался отразить спокойствие и легкость, поэтому, выбирая натуральные ткани, нежные оттенки и воздушные текстуры, которые струятся в невесомости, Nostalgia станет большой книгой из 3 глав с яркими образами и летними воспоминаниями, а также с забытым ощущением детского искреннего счастья и памятными артефактами.

Chois — российский бренд, основанный в 2020 году. Команда марки создает капсульные коллекции нижнего белья и одежды для дома. Особое внимание уделяется эстетике и деталям, тем самым превращая белье в ключевые вещи гардероба. Каждую коллекцию бренд разрабатывает через любовь к себе, тщательно отбирая ткани для изделий и курируя все этапы производства, благодаря чему клиенты могут чувствовать себя комфортно и эстетично даже в повседневности.

Экологичность и забота о природе является неотъемлемой частью философии Chois, команда марки бережно относится к расходам материалов и даёт вторую жизнь остаткам тканей. Белье марки позволяет каждой девушке почувствовать себя абсолютно уникальной.

Фото предоставлены компанией.