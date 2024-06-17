Компания Arny Praht выпустила новую джинсовую коллекцию под названием Denim and the City. В ассортименте представлены самые необходимые вещи: джинсы с карманами, юбки макси, классические джинсовые куртки.

Более того, представлена не новая интерпретация дизайнера, а наиболее очевидное решение: "художественное заимствование" элементов из джинсов, таких как джинсовые тренчи, топы и сумки. В этой коллекции также есть сумка-скинни, которая подойдет всем.

Товары доступны на сайтах «Метрополиса», «Цветного», «Авиапарка» и официальном сайте бренда.

Arny Praht – это сумки и рюкзаки из экокожи, насыщенные жизнью и сделанные в Петербурге. Бренд производит дизайнерские аксессуары, которые отличаются своим минимализмом, четкостью форм, высоким качеством и демократичными ценами. Компания поддерживает философию этичной моды и осознанного потребления, сотрудничает с российскими дизайнерами и обеспечивает долгосрочную гарантию на аксессуары.

Фото предоставлены компанией.