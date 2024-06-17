«Жемчуг всегда прав!» - сказала Коко Шанель и ввела в моду жемчуг. В 1920-х она предложила носить не только натуральный, но и искусственный жемчуг, что сделало его очень популярным среди модниц того времени. Благодаря Шанель женщины стали сочетать жемчуг как с вечерними платьями, так и с джемперами и жакетами. Она предлагала носить сразу несколько нитей (ярусами) и скреплять их брошью. Такой прием до сих пор пользуется популярностью и, конечно, уносит во времена легендарной мадмуазель. Позже, с приходом Карла Лагерфельда в модный Дом в 1983 году, изделия из жемчуга стали агрессивнее: массивные жемчужные ожерелья и цепи украшали дерзкие образы моделей, вдохновленные уличной культурой хип-хопа (FW/1991).

Несмотря на то, что жемчуг у многих ассоциируется исключительно с Шанель, его эпоха началась гораздо раньше. Жемчуг не давал покоя, начиная с античности - о нем ходило много легенд и его считали главной драгоценностью Рима. В эпоху Возрождения жемчужные украшения были повсюду: от светских раутов до обыденной жизни. Тогда он стал более доступным и его носила не только аристократическая знать. Наступил «Век жемчуга». Нельзя не вспомнить главную поклонницу жемчужной нити - английскую королеву Елизавету I, которая среди всех драгоценностей отдавала предпочтение именно ему. Мало кто знает, но ее огромная любовь к «морскому сокровищу» началась с ожерелья - подарка отца, которое она носила с детства и очень им дорожила. Мужчины того времени тоже не отставали - они носили перстни и костюмы, расшитые жемчугом. С наступлением XVIII века эпоха жемчуга заканчивается по естественным причинам - истощаются ресурсы. Цена на жемчужины становится в разы выше - к примеру, в 1916 году Пьер Картье (да-да, внук того самого Луи-Франсуа Картье, который создал империю роскоши) приобрел магазин на знаменитой 5-й Авеню в Нью-Йорке всего за два ожерелья из жемчуга.

В начале XX века, благодаря основателю ювелирного бренда «Mikimoto» - Микимото Кокичи мир получил культивированный жемчуг. Он изобрел собственный способ выращивания жемчужин и стал «Королем жемчуга». Это открытие изменило жизнь многих женщин - заветные украшения наконец-то стали доступны после долгого затишья. «Я хочу украсить жемчугом всех женщин» - говорил ювелир. Так и случилось - через несколько лет японский бренд обрел мировую популярность и изделия из жемчуга продавались стремительно. Самое необычное украшение, созданное Микимото - брошь, которая трансформировалась в 30 других украшений. Уникальное изделие, которое так никому и не удается повторить.

Говоря о жемчуге невозможно не упомянуть фильм «Завтрак у Тиффани», вышедший на экраны в 1961 году. Образ главной героини Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн не оставил никого равнодушным. Идеальное черное платье от Givenchy и акцентное жемчужное ожерелье - элегантная классика, которая не подверженна времени. Кстати, это роскошное колье создал французский дизайнер Роджер Шемам.

Сегодня нас снова накрыла «волна жемчуга» - модные Дома продолжают активно демонстрировать его на подиумах из сезона в сезон. Жемчуг теперь везде: от украшений и аксессуаров до верхней одежды. В коллекции Versace SS/2024, Донателла Версаче украсила жемчужной россыпью джинсы и куртки из денима (причем как у женщин, так и у мужчин). Марка Dsquared2 SS/2024 представила лиф из жемчуга, который дополняли яркая «теннисная» юбка и жакет темно-синего цвета. В коллекции Bottega Veneta SS/2024 Матье Блази расшил барочным жемчугом бретели лимонного платья с перфорацией, а Мария Грация Кьюри для коллекции Christian Dior FW/2024 полностью расшила жемчугом костюм-двойку с юбкой. Givenchy в коллекции SS/2024 отдали предпочтение крупным жемчужным серьгам и колье из разных по форме жемчужин. И, наконец, поющие вечную оду жемчугу Chanel, представили в коллекции FW/2024 чокер из трех нитей жемчуга, украшенный брошью в виде символики марки.

Так почему жемчуг не оставляет умы дизайнеров? Может причина в универсальности? Он легко подстраивается под любое настроение: женственность и элегантность, дерзость и экстравагантность, минимализм и лаконичность - жемчугу все подвластно! Но не стоит забывать и о таинственности, которой окутан этот материал. Он считается символом чистоты и невинности, но в тоже время является и знаком власти. Возможно, именно поэтому жемчуг так прочно поселился в наших сердцах…