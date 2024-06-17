Главная романтическая комедия грядущего лета «Тур с Иванушками» выйдет в кинотеатрах 20 июня 2024 года.

Музыкальная комедия расскажет о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале фильма зрителей ждёт небольшое путешествие в 1996 год, когда главным героиням было по 15 лет, а затем сюжет вернёт нас в 2023 год, когда повзрослевшие девушки решают совершить самое смелое путешествие в своей жизни.

Главные роли в киноленте исполняют Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и Александрина Олексюк, сыгравшая дочь героини Муцениеце. Актрисы признаются, что в реальной жизни их тоже связывает настоящая женская дружба, а также искренняя любовь к группе «Иванушки International».

Агата Муцениеце: «Я верю в настоящую женскую дружбу. Вот мужчины часто говорят, что мужская дружба существует, а женская – нет. Я так не думаю. Она есть, просто это разная форма взаимоотношений, потому что мужчина и женщина – две абсолютно разные константы. Женская дружба держится исключительно на любви друг к другу, на каком-то глубинном понимании. С Анечкой мы подружились на съёмках, а с Олей так вообще мы дружим очень давно, это реально моя подруга. Что мы только не пережили в наших отношениях, всё перетерпели. И Оля как раз-таки один из тех динозавров, которые ещё до развода со мной. Мы прошли все эти этапы, поэтому мы, действительно, близкие друзья. Зрители увидят в кадре настоящую дружбу».

Анна Пескова: «Мое детство прошло под хиты «Иванушек». Я даже помню, как устраивала дискотеки для своих друзей под их музыку: ставила кассету в папин магнитофон, подключала его огромные полуметровые колонки, открывала настежь окна и балконную дверь, и включала на полную громкость свои любимые песни! Мы танцевали до тех пор, пока соседи не разгоняли нас. Поэтому на съёмках фильма «Тур с Иванушками» нас настигла самая настоящая ностальгия. Мы постоянно слушали их песни. Не только для создания нужной рабочей атмосферы, но и просто для хорошего настроения».

Ольга Сухарева: «Я обожала «Иванушек»! Они были моими настоящими кумирами, и я просто фанатела от них. Я жила в Одессе и подкараулила их, увидев возле одного модного магазина обуви. Мне было, наверное, лет десять, и мне удалось взять у них автограф. У меня где-то есть тетрадка с этим автографом. В общем, я обожала их творчество и мечтала когда-нибудь, конечно же, выйти замуж за Рыжего. В итоге, когда мне было уже лет 16-17, я снялась у них в клипе. Поэтому, видите, моя история циклично закольцевалась. Наша встреча в этом проекте была предначертана самой судьбой».

Также в комедии задействованы Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и солисты группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

Андрей Григорьев-Апполонов: «В фильме «Тур с Иванушками» я, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко сыграли камео, то есть самих себя. Съёмки сцен с нашим участием проходили в моём родном городе Сочи, от этого рабочий процесс был вдвойне приятным. И с погодой очень повезло! Отдельно хочется отметить съёмочную группу во главе с режиссёром Марком Горобцом! И актёрский состав порадовал! Было легко работать в кадре с девчонками – Анной Песковой, Агатой Муцениеце и Ольгой Сухаревой, которая, кстати, уже снималась в нашем клипе на песню «Я люблю». Приятным сюрпризом для нас стали съёмки эпизода с актрисой Татьяной Догилевой. С ней мы познакомились на открытии первого фестиваля «Кинотавр» в Сочи. В то время я работал в театре мод «Мини-Макси». Я рад, что о группе «Иванушки» и наших поклонницах сняли такую яркую, летнюю кинокомедию! С нетерпением ждём всех в кино!».

В картине прозвучит более 15 хитов группы, среди которых композиции «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги», «Тополиный пух» и многие другие.

Кирилл Туриченко: «У нас получилась интересная история, которая, думаю, всем зайдёт. Это будет роуд-муви под классную музыку «Иванушек International». Вы знаете, я всегда мечтал сняться в фильме. И вот состоялся мой маленький кинодебют. Это прекрасные ощущения! И вот как я себе это представлял, так это и происходило. Я очень рад и благодарен всей съёмочной группе, всем актёрам, которые принимали участие в съёмках. Они настоящие профессионалы, красивые, талантливые. Ребята точно смогли передать лёгкую летнюю атмосферу, сделать эту историю ещё ярче. Думаю, что зрителей захлестнёт какая-то классная нотка ностальгии. И я всех прям призываю, чтобы вы пришли посмотрели нашу самую летнюю комедию».

Кирилл Андреев: «Я очень рад, что 20 июня выходит наш фильм «Тур с Иванушками». Это будет очень лирическая, романтическая комедия, где можно порадоваться посмеяться, немного погрустить. Обязательно приходите на премьеру! Желаю всем хорошего просмотра».

В создании фильма участвуют онлайн-кинотеатр KION, кинокомпания «Вселенная кино», кинокомпания «Друзья» и университет «Синергия», также сопродюсером фильма стала Киностудия им. М. Горького. Дистрибьютором фильма выступит компания «Атмосфера кино».

Информационными партнёрами фильма стали соцсеть ВКонтакте, радиостанция «Авторадио», Афиша KP.RU и женский сайт Woman.ru. Коммуникационным партнёром проекта выступает медиахолдинг МАЕР.