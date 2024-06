В поддержку новой коллекции Hiker запустил кампанию под лозунгом «В шаге от природы». В магазины сети поступила летняя одежда от North Face, Napa Pjuri, Van и других брендов, сообщает компания.

Чтобы снять рекламную кампанию, команда магазина отправилась в поход по городу. Туристы стартовали на Арбате, проложив маршрут от центра к жилым районам и останавливаясь на крышах и улицах столицы. Последней точкой стал сосновый лес недалеко от Москвы.

Среди ключевых моделей новой летней коллекции - футболки, шорты и обувь от The North Face, в том числе сандалии The North Face Explore Camp Sandal из влагоотталкивающего текстиля с промежуточной подошвой EVA и подмёткой Surface CTRL, культовые Vans Old Skool, яркие рюкзаки и поясные сумки Eastpak и Elliker и новинки других брендов.

Новинки доступны в магазинах Hiker в московских торговых центрах «Авиапарк», «Метрополис», «Европейский» и «Павелецкая плаза», в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Hiker - это сеть мультибрендовых магазинов для активного отдыха и покорения города. Ассортимент магазинов Hiker включает одежду, обувь и аксессуары от North Face, Helly Hansen, Salomon, Van, Napapijri и других брендов.

Фотографии предоставлены компанией.