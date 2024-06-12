В новой летней коллекции дизайнеры Befree переосмыслили пляжную эстетику и интегрировали ее в повседневный городской гардероб, сообщает компания.

Женская коллекция включает в себя спортивные шорты, трикотажные топы, прозрачные юбки с длинными рукавами и пижамы. Варианты купальников - цвета сочного манго, «зебра», хаки, electric blue, чёрный и полосатый в матросском стиле. Лукбук дополнен модной легкой курткой из нейлона, шортами, сочетанием капри и серебристых мюлей.

В мужскую коллекцию вошли яркие футболки, свободные шорты, ллёгкий деним и комбинезон в «рабочем» стиле с оранжевыми лямками. Удлиненные купальные плавки разных цветов легко носить как шорты в сочетании с яркими футболками.

«Для лукбука мы сгенерировали и распечатали картинки с иконическими видами Нью-Йорка. Моделей поливали водой, которую постоянно подогревали, чтобы они не замёрзли и могли плескаться весь день. Вода в кадре классно замэтчилась с фоном и получилась объёмная картинка с ярко освещёнными моделями и тёмным фоном, как на снимках Хьюго Комте», – рассказала Валентина Штоколова, руководитель отдела производства и визуальных коммуникаций Befree.

Образы дополняют «верёвочные» босоножки, мюли ультралегкие сабо унисекс на платформе, панама в круглой оправе, которую можно носить на шее в качестве стильного аксессуара и авоська, стилизованная забавными обвесами – канцелярскими зажимами, верёвкой и плавательными очками.

Befree - российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сегодня Befree широко представлен по всей России и в интернет-магазинах. Доступность и инклюзивность - вот ценности, которые продвигает компания.

Фотографии предоставлены компанией.