2MOOD рада представить новую капсульную коллекцию «Ciao, vacanze!». Хлопок и вискоза украшены винтажными цветочными и фруктовыми принтами. В коллекцию вошли романтичные платья, комплект из топа и юбки, а также пижамный костюм с принтом. Его легко надеть в джинсовом стиле или дополнить вечерним пиджаком оверсайз.

Для съемок рекламной кампании команда выбрала старинную виллу на живописном юге Италии. Эти кадры рассказывают историю двух друзей, которые проводят отпуск вдали от большого города. Утром гуляют по тенистому саду, украшают дом цветами, ужинают пастой, свежими овощами, сочными ягодами и теплым хлебом, освежаются в бассейне в лучах закатного солнца, а вечером расслабляются с книгой под пение птиц.

2MOOD – стиль, создающий настроение и вдохновляющий быть собой. С 2017 года марка производит одежду, обувь, аксессуары и делает ставку на капсульные коллекции, все элементы которых идеально подходят друг к другу. Команда 2MOOD верит, что стиль – это отражение внутреннего состояния. Это эмоциональные и смысловые коды, меняющиеся вместе с человеком. Бренд приглашает к эксперименту и поиску, создает условия, в которых легко слышать себя и находить свой стиль.

Фото предоставлены компанией.