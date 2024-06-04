Love Republic представила летнюю коллекцию из натурального льна. Важным моментом является мерсеризация, благодаря которой пряжа становится более гладкой, а изделие приобретает эффект сияния. Бренд также уделил пристальное внимание деталям и сделал пуговицы на рубашке из перламутра.

В комплект входят рубашки, брюки и шорты на завязках, футболки и топы из смесового льна, юбка-шорты с занавесками и комбинезон. Особое внимание было уделено офисному гардеробу, и было предложено сразу несколько вариантов костюмов: жакеты, прямые брюки, палаццо, шорты, жилеты и юбки миди.

Линия уже продается онлайн и в розничных магазинах. Больше образов Вы можете найти на сайте бренда.

Love Republic — российский бренд женской одежды основанный в 2009 году, входит в состав Melon Fashion Group. Розничная сеть Love Republic представлена в 5 странах и насчитывает более 150 магазинов. Бренд Love Republic. До 2008 года бренд назывался Taxi, основателем компании является Сергей Пластинин.

Фото предоставлены компанией.