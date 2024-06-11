Интернет-магазин Charmstore выпустил новую коллекцию летней одежды, основным материалом которой является лен. Натуральные ткани, свободные, лаконичные силуэты и чистые оттенки прекрасно дополняют образ для прогулок по городу.

Самой ожидаемой новинкой сезона стал костюм-двойка из льна. Риск составить неудачный образ минимален. В зависимости от случая выбирайте молочный оттенок и сочетайте пиджак с брюками или шортами.

Для вечернего настроения бренд подготовил нежное платье с посадкой и силуэтом в виде длины макси - легкая небрежность и примятость создают особое романтическое настроение в бешеном ритме мегаполиса.

Charmstore - бренд женской одежды с собственным производством в России, который был основан в 2018 году. В коллекциях вы можете найти стильную базовую одежду, собрав актуальные тренды, которые выполнены из высококачественных материалов. Основатель бренда - Фиоза, мимолетным тенденциям предпочитает создание лаконичного, долговечного и собственного стиля, и искренне желает помочь каждой девушке проявить себя. Превыше всего на производстве Charmstore ценятся: любовь к своему делу и качество. Команда марки искренне старается над разработкой изделий и главное правило нашей команды: сделать изделие таким, каким бы сами его носили.