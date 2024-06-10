5 июня в ГУМе прошел ежегодный благотворительный праздник мороженого. В этом году все вырученные от продажи мороженого средства будут направлены на лечение и реабилитацию 4 подопечных Фонда Хабенского – детей и молодых взрослых с опухолями мозга: Никиты Фоменко, Арсения Штельмина, Вики Топал и Макара Худякова.

Известные музыканты Филипп Киркоров и Валерий Сюткин, актеры Александр Олешко, Юлия и Анка Пересильд, Александра Ребенок, Кристина Бабушкина, Юлия Хлынина, Елена Захарова, Анна Александрова, Анна Ещенко и Слава Копейкин, телеведущий Андрей Малахов, хореограф Алла Сигалова, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, стендап-комики Ирина Мягкова и Варвара Щербакова, шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, Филя и Хрюша из любимой детской программы «Спокойной ночи, малыши», художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный и другие знаменитости надели фирменные фартуки и шляпы-канотье и примерили на себя профессию мороженщика.

В течение дня посетители Главного Универсального Магазина покупали стаканчики с разноцветным пломбиром из рук селебрити, брали автографы и проводили весело и вкусно время у фонтана. Специально для праздника было заготовлено более 100 000 порций знаменитого ГУМовского десерта.

Филипп Киркоров:

Сегодня мы делаем очень важное дело. Мы можем за один день решить судьбу нескольких маленьких детей, которые нуждаются в помощи. Помогать – это прекрасно. Я за то, чтобы все брали пример с моих коллег, кто занимается благотворительностью, становились добрее и щедрее, и помогали людям, кто оказался в непростой ситуации.

Андрей Малахов:

Я рад, что в этом году праздник проходит в пользу Фонда Хабенского, учитывая, что мы с Костей родились в один день и в один год. Я с удовольствием поддерживаю инициативу ГУМа, и хочу сказать, что гумовское мороженое – это одна из тех вещей, которая остается неизменной на протяжении многих лет.

Юлия Пересильд:

Мне кажется, что мы живем в такое время, что наконец-то все чувствуют, что надо помогать друг другу. Помогать – это как с утра чистить зубы, и ни у кого не должно возникать вопросов, зачем это делать. Огромное спасибо команде Bosco за то, что они продолжают свой большой благотворительный путь и уже 11 лет проводят такой праздник. И к этой истории очень легко подключиться. Продавать мороженое – радостно и приятно, а еще в итоге имеет огромный смысл.

Константин Ивлев:

Благотворительный день мороженого – это ежегодное мероприятие. И молодцы ребята, что делают этот праздник. Это полезное дело. А также дает возможность сесть в машину времени и переместиться в прошлое, когда ты маленьким ребенком в ГУМе ел мороженое. Многие гости и жители столицы могут прийти сюда, зарядиться хорошим настроением и поесть вкусное мороженое, а еще и сделать доброе дело.

Валерий Сюткин: День мороженого – это такой прекрасный праздник. Я всегда стараюсь участвовать в подобных мероприятиях. Это даже не продажа мороженого. Это радость, дети, улыбки.

Алла Сигалова:

Этот праздник, направленный на помощь детям, – важное дело, которое никого не должно оставлять равнодушным. Отличная идея – проводить такие мероприятия. Любые акции, благодаря которым можно помочь, нужны и важны.

Ирина Мягкова:

Я очень рада сегодня участвовать в акции, потому что каждый человек может по-своему помочь. Я вот сегодня продавала мороженое, а люди могут покупать. Даже маленький вклад, даже 100 рублей, или любая другая помощь – это важно.

Кристина Бабушкина:

Это не составляет огромного труда – поучаствовать в акции и своим малым присутствием помочь большому делу. С миру по нитке – голому рубаха. Мне кажется, если каждый будет по чуть-чуть помогать, то мы сможем вместе преодолевать самые большие сложности.

Аскольд Запашный:

Есть простые истины и настоящие ценности. В нашей природе уже заложено сострадание и сочувствие, если мы говорим о нормальном человеке. А когда это сопряжено с праздничным настроением, когда есть какой-то хороший повод, и все делается искренне – я с удовольствием принимаю участие, потому что чувствую, что сопричастность к таким добрым вещам рождает цепную реакцию, и больше людей начинают помогать друг другу.

Благодарим всех, кто был 5 июня вместе с нами!

До встречи в центре ГУМа, у фонтана!