13 июня в 14:00 в кинотеатре «Поклонка» при поддержке Общественной палаты Москвы состоится премьера 2-х документальных фильмов из цикла #Культурный код Россия, генеральным продюсером которых стала известная телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

В кинотеатре «Поклонка» покажут два фильма цикла: «#Культурный код. Россия в театре и кино» и «#Культурный код. Россия в литературе», которые были сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По итогам просмотра состоится круглый стол, участниками которого будут создатели фильмов и представители Общественной палаты Москвы. Зрителями станут студенты творческих ВУЗов, школьники, представители некоммерческого сектора Москвы, а также деятели культуры и искусства.

Участниками круглого стола станут:

Арина Шарапова, журналист и телеведущая

Полина Агуреева, заслуженная артистка Российской федерации, актриса, режиссер

Ирина Ильичева, кандидат педагогических наук, директор школы 1409

Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета

Алексей Шапошников, политик, председатель Мосгордумы, заслуженный юрист Российской федерации.

Вадим Ковалёв, член Общественной палаты Москвы

Целью короткометражных документальных просветительских фильмов является вовлечение в дискуссию о сути русского культурного кода, проявленного в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России.

В съемках фильмов приняли участие выдающиеся представители искусства и культуры современной России (писатели, поэты, режиссеры, актеры, музыканты, художники, философы и историки), среди них Андрей Кончаловский, Юрий Поляков, Полина Агуреева, Клим Поплавский и другие, а также – студенты и аспиранты творческих вузов, исторических и философских факультетов университетов, в том числе участники СВО.

Проект #КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИЯ реализуется АНО «Артмедиаобразование» Школа Арины Шараповой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта запланировано 12 премьерных показов с участием деятелей культуры и искусства и проведение не менее 30 показов для школьников и студентов России. Фильмы будут также широко распространяться в сети Интернет.

Посетить показ можно всем желающим, по предварительной регистрации