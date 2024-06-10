26 мая в Белом Особняке Villa Barvikha в рамках дипломатического бизнес-ужина «Россия – Африка» международная туристическая компания Safar-Travel презентовала авторский проект - «Модное путешествие» в Королевство Марокко.

«Марокко - бриллиант в короне арабской Африки. Государство входит в число лучших туристических направлений 2024 года по версии CNN. Сказочный Марракеш, пёстрый Магриб, синий город Шефшауэн, римская мозаика в музее Тетуана и мечеть золотых яблок в Мекнесе - величайшие достояния мировой истории культур», - отметила основатель Safar-Travel Кристина Сафарян.

Проект поддержала Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер». «В отношениях между Марокко и Россией ожидается новый виток развития, которому способствует двусторонний безвизовый режим для туристов. И, не забывайте - марокканское солнце светит 300 дней в году!» – рассказала учредитель «Я Лидер» Светлана Листопадова.

Масштабная шоу-программа презентации «Модное путешествие» в Королевство Марокко погрузила гостей в мир культуры, истории, кулинарии, музыки, и, конечно же, моды. Кульминацией вечера стал pret-a-porter показ ведущих армянских и российских кутюрье - Наиры Арутюнян, Маргариты Кувшиновой, Лусине Симонян, Ирины Антоненко, Абдылдаевой Сейде и Веры Череповой. Дефиле прошло при поддержке профессиональной платформы для отечественных дизайнеров «Аллея Моды» в формате live fashion show.

«Говоря о живых выступлениях на подиуме, в первую очередь представляешь фееричные спектакли Victoria's Secret под аккомпанемент таких поп-див как Тейлор Свифт, Ариана Гранде и Рианна. Но сегодняшние показы немного иные - возвышенные, самобытные и достойные, на мой взгляд, включения в регламент Haute Couture week. Отзывы, которые я услышала от публики, это подтвердили!», - заявила основатель «Аллеи Моды» Алла Белоткач.

И, действительно, с первого дефиле зал наполнился почти непрекращающимися овациями – настолько мощно и органично образы роскошной коллекции Бренда Naira Arutyunian соединились с фантастическим вокалом Asta Universe Diva - финалистки «Песни Года», «Усадьба Jazz» и «Золотого голоса России». С первой ноты зрители влюбились в мир рукотворных шедевров основателя Академии моды, стиля и этикета Наиры Арутюнян, покорившей главные подиумы России, Италии, Арабских Эмиратов, Турции и Армении: «С помощью одежды я подчеркиваю в каждой женщине элегантность и роскошь. Этим мотивом пронизана вся моя коллекция - от свитшотов до платьев от кутюр!»

А дуэт титулованного российского дизайнера Маргариты Кувшиновой и обладателя «Золотого Граммофона» поэта, композитора и певца Дениса Разумного напомнил изящный полёт африканской королевской бабочки и оттенил природную женственность летними мотивами и чувственным мужским вокалом. «Марокко — это светлая и солнечная страна! Чем я и вдохновилась при создании коллекции для сегодняшнего показа. Лейтмотив - прекрасные крылья бабочки, которые Вы можете увидеть в виде принтов!» - рассказала Маргарита. «Скажу нескромно. Карл Лагерфельд – гений live fashion show - был бы в восторге от нашей возвышенной воздушности!» - заявил обладатель «Золотого Граммофона» за авторство слов к песням «Орлы или Вороны» и «Брат», поэт и композитор Денис Разумный.

«Творя, я представляю женщину-революционерку! Она не боится меняться и менять мир вокруг себя! И у моей сегодняшней коллекции именно такой – яркий и сильный голос Queen of Rock Екатерины Левицкой!» - заявила участница следующей модно-вокальной коллаборации - легендарный армянский дизайнер одежды и аксессуаров Лусине Симонян. «Выступление с Лусине Симонян – это яркая вспышка! Я душой почувствовала ДНК бренда NUR COUTURE. Это женственность, роскошь, смелость. Ее легкие и утонченные модели подчеркнут достоинства каждой дамы!», - отметила основатель международного рок-шоу History of Rock, певица Екатерина Левицкая.

Сольные дефиле произвели не меньшее впечатление на зрителей. Дизайнер Ирина Антоненко представила коллекцию 2-х брендов. Первый, «рождённый среди скал, живущий в городе» - Ruska’la - родом из заполярного города Мурманск: неудивительно что он собрал в себе все лучшее, что может дать своим обладателям одежда из натуральной кожи. А вот второй - Fem - посвящён винтажному меху. «Оба бренда с сильнейшим культурным кодом – посмотрите, насколько сильно развита индустрия моды в России, как много уникальных дизайнеров и прекрасных коллекций!» - отметила Ирина.

Сейде Абдылдаева – основательница бренда Seide fashion - выпускница Академии моды VALENTIN YUDASHKIN и Школы моделей Вячеслава Зайцева. «Оба великих мэтра не раз повторяли легендарную фразу – «Красота спасет мир!» И я, как дизайнер, добавляю в мир частичку красоты, чтобы он был добрее и гармоничнее!» - поделилась Сейде.

Третий талантливый и самобытный дизайнер - Вера Черепова – также «креатор меха и кожи». Обладательница Премии в области красоты, моды и искусства WORLD BEAUTY & FASHION AWARDS представил коллекцию «Мягкое золото России», сочетающую новые технологии и ручную работу. «Модели развивают русские традиции! Мы интересны другим странам своими корнями и своей историей!» - отметила Вера.

И действительно, pret-a-porter шоу вызвало огромный резонанс у дипломатической части гостей. «Республики Замбия есть что предложить и творческим индустриям - например, показы мод на фоне «Виктории» - одного из крупнейших водопадов в мире!» - заявил временный поверенный в делах, советник посольства Республики Замбия господин Арчиритиус Мвакаяя. «Надеемся, следующий показ пройдет на презентации Республики Кения!», - заявила заместитель Главы Миссии Республики Кения в России госпожа Ирен Масван. А господин Адиноий Озигис Суберу, руководитель представительства КВЭД ОЦДС БРИКС в Федеративной Республике Нигерия отметил актуальность российских fashion-стартапов на территории Африки. Участники и гости показа пришли к выводу, что следующее live fashion show может состояться уже в уникальных ландшафтах Африки.

Текст: Александра Македонская, Melon Rich