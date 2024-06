Viva La Vika выпустила новую коллекцию украшений-трансформеров Eddy Heart Ring. Кольцо только на первый взгляд выглядит классическим: на обратной стороне есть секретное послание. Вы можете выбрать мотивацию на день среди надписей: You are so strong, You can do it, You simply the best, Always by your side, You are so special, You are loved, Love yourself и Be gentle with yourself.

Изделия из серебра 925 пробы изготавливаются в 2 цветах: белое серебро и сусальное золото. 9 различных оттенков камня на выбор: темно-зеленый, аквамариновый, пыльно-розовый, лавандовый, цитриновый, ярко-розовый, матово-зеленый, таинственный голубой и светло-зеленый.

Новая коллекция колец-перевертышей уже доступна на сайте vivalavika.com и во всех оффлайн-пространствах.

Бренд Viva La Vika появился в июле 2018 года и стал местом силы для всех любителей редких украшений. В нашей коллекции уже 30 топовых дизайнеров, шедевры которых разбивают сердца всем модницам мира. Миссия бренда — склеивать сердечки обратно, настраивать на движ и делиться энергией свежеиспеченных цацок. Команда Viva La Vika точно знает, как правильно намекнуть о желанном подарке любимому, что подарить подруге, чем порадовать тещу и о чем мечтает ваша мама.

Фото предоставлены компанией.