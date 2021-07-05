Неделю высокой моды в Париже открыла онлайн-презентация Schiaparelli – как и в прошлом сезоне, бренд представил новую кутюрную коллекцию в видеоформате. Получившая название «Матадор», она стала настоящим тандемом испанской страсти и сюрреализма от Schiaparelli.

При создании коллекции креативный директор бренда Дэниел Розберри обращался к архивам модного Дома, в том числе, к работам самой Эльзы Скиапарелли 1930-х годов. Так, на вещи, украшенные розами, американского дизайнера вдохновил жакет с похожими бутонами из тафты – его легендарная основательница модного Дома создала вместе с художником Жаном Кокто, пишет «Собака.ru». Кроме того, Дэниел Розберри взял за основу оригинальные принты, созданные Эльзой Скиапарелли, и украсил их золотой нитью.

В целом «Матадор» является идеальным отражением вселенной Schiaparelli: безумной, экстраординарной и местами хаотичной. В одну коллекцию дизайнеру удалось уместить матадоров и быков, жакеты с глазами, наряды в форме огромных бутонов роз, платья-обертки от конфет и золотые украшения в форме частей тела, отмечает Harper’s Bazaar.

И таких «многослойных» образов в коллекции – 26, каждый из которых определенно является произведением искусства и ярким примером того, что такое высокая мода: роскошная, богатая и яркая.

«Два года я говорил, что меня не волнует ностальгия. Однако в этом сезоне все началось именно с этого. Я обнаружил, что снова и снова задаюсь вопросом: что, если бы вы сложили немного Мане, немного Лакруа, немного 1980-х, немного 1880-х годов, маленького матадора, маленького космического пришельца, немного Энгра, немного мерцания и много цвета? Могу я это сделать? А как бы это выглядело? Ответ таков, моя четвертая коллекция от кутюр "Матадор": коллекция, которая уважает видение Эльзы, но не подчиняется ему», – приводит Focus.ua слова дизайнера.