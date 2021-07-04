Bottega Veneta продолжают выбирать необычные места для своих показов. После легендарного берлинского техно-клуба Berghain креативный директор бренда Дэниел Ли собрался представить новую весенне-летнюю коллекцию под названием Salon 03 в Детройте. Показ состоится 21 октября, пишет FW-daily.com.

Причин выбора места может быть несколько. Детройт – родина техно, любимого музыкального жанра креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли. Вполне возможно, что новая коллекция будет навеяна рейв-культурой. Также в Уильямсбурге недавно открылся летний поп-ап бренда – говорят, Ли привлекает местная арт-сцена.

Кроме того, власти США охотнее снимают ковидные ограничения, чем страны Европы. Учитывая скандал, который вызвали предыдущий показ и афтепати в закрытом на жесткий локдаун Берлине, это решение выглядит разумным, отмечает Harper’s Bazaar.

Бренд показал весеннее шоу Salon 01 2021 года в лондонском театре Sadler’s Wells Theatre.

Напомним, что ранее в этом году бренд удалил свои аккаунты в социальных сетях и начал изучать альтернативные способы взаимодействия со своими сотрудниками и мировой аудиторией с помощью нового визуально ориентированного цифрового журнала под названием Issue.