В ТЦ Арена Плаза (расположенном на первом этаже ВТБ Арены) открылся экипировочный центр Zasport для спортсменов и членов команды ОКР, которые отправятся на XXXII Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

В открытии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, основательница бренда Zasport Анастасия Задорина и генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский. Они осмотрели экипировочный центр, пообщались со спортсменами, узнали их мнение о новой коллекции, а также ответили на вопросы журналистов.

Спортсмены получат в общей сложности около 60 элементов экипировки на все случаи жизни. В комплект войдут пиджак, брюки, рубашка, парадный, ветрозащитный и тренировочный костюмы, толстовки, футболки, поло, шорты, бриджи, джинсы, дождевик, бейсболка, купальник или плавки, кроссовки, сандалии, сланцы, носки, полотенца, поясная и спортивная сумки, рюкзак, чемодан и другие необходимые аксессуары.

Одними из первых экипировочный центр посетили боксеры, гребцы, пловцы, дзюдоисты, фехтовальщики и представительницы регби-7. До 17 июля комплекты одежды, обуви и аксессуаров получат 705 человек.

«Открытие экипировочного центра ZASPORT является знаковым событием, означающим, что подготовка к Олимпийским играм в Токио вступила в завершающую стадию. Хочу от имени Олимпийского комитета России и от себя лично поблагодарить Анастасию Задорину и всю дружную команду ZASPORT за прекрасную работу. Спортсмены, уже успевшие побывать в ТЦ «Арена Плаза», отмечают качество, удобство и креативность новой коллекции», – приводит сайт газеты «Известия» слова Станислава Позднякова. Олимпийская коллекция TOKYO-2020 вобрала в себя как российские, так и японские национальные мотивы: цвета триколора раскрываются в форме веера, надписи выполнены специальным шрифтом, стилизованным под иероглифы, а на некоторых толстовках и поло присутствует распространенный элемент русского костюма – оплечье.