Актриса и режиссер Рената Литвинова стала автором фильма, который демонстрирует новую коллекцию модного дома российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Главную роль в картине исполнила Наталья Водянова. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса и режиссер Рената Литвинова стала режиссером фильма, который демонстрирует новую коллекцию модного Дома российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Фильм, главную роль в котором сыграла модель Наталья Водянова, будет показан на Неделе высокой моды в Париже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.

«5 июля в Париже стартует Неделя высокой моды – главное событие модной индустрии. В этот день свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2021/2022 представит модный дом Ulyana Sergeenko – единственный российский бренд в официальном расписании недели. Показ пройдет в формате художественного фильма, режиссером которого стала Рената Литвинова, а главной героиней – супермодель Наталья Водянова», – рассказали представители бренда.

Показ модного Дома станет первым в новом статусе – члена-корреспондента Федерации высокой моды Парижа. Это самый высокий статус, который может получить иностранный Дом моды. С 2015 года бренд представлял коллекции в качестве приглашенного участника. Наряду с Ulyana Sergeenko, членами-корреспондентами являются такие бренды, как Fendi Couture, Versace, Elie Saab, Miu Miu, Valentino.