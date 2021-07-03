Модный бренд Balenciaga, принадлежащий компании Kering, таинственным образом удалили все свои публикации в Instagram, Twitter и Facebook. При этом сами аккаунты компании не удалены. Креативный директор бренда Демна Гвасалия никак не прокомментировал такое решение, отмечает Esquire.

Скорее всего, этот шаг связан с предстоящим кутюрным показом Balenciaga – он пройдет 7 июля на неделе высокой моды в Париже, и это будет первая кутюрная коллекция бренда за 53 года. По этому поводу бренд, возможно, готовится к масштабному обновлению своих социальных сетей. Таким образом креативный директор Демна Гвасалия ознаменовал начало новой эпохи, в которой он будет писать историю бренда с чистого листа. Но по другой версии причиной может стать dos-атака со стороны конкурентов.

Ранее другой модный бренд, принадлежащий Kering, – Bottega Veneta – также ликвидировала свои медийные источники. Таким образом, дизайнер Дэниел Ли переосмысливает способы общения с аудиторией, пишет MainStyles.ru. «Соцсети представляют гомогенизацию культуры, у всех одинаковый контент. У меня огромное количество мыслей и идей, а соцсети их слишком упрощают», – цитирует Esquire дизайнера.