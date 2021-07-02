Не только Марк Джейкобс заставил нас ждать: Симон Порт Жакмюс также взял масштабный перерыв длиной в год. В его случае это было связано с переходом на новую стратегию продаж «see now – buy now», когда коллекция поступает в магазины сразу после презентации – это требовало серьезной перестройки производственного процесса.

Долгожданный показ прошел в Париже. В новом сезоне дизайнер решил отказаться от живописного сет-дизайна, не вывел моделей в поле, а поместил их в минималистичные однотонные декорации, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на силуэтах, цветах, тканях и «энергии моделей», пишет WMJ. В итоге они дефилировали на фоне ярко-зеленого пола и голубого задника – очень непривычно после масштабных показов посреди лавандовых или пшеничных полей.

Название новой коллекции «La Montagne» (с франц. – гора) говорит само за себя – Симон Жакмюс вдохновлялся мужской одеждой и путешествиями в горы. Вещи повторяли экипировку для восхождений. Так, на подиуме появились укороченные кардиганы и рубашки на одной золотой застежке, тайтсы со шлейфом, брюки свободного кроя и юбки-спальные мешки. Также Жакмюс представил модели из овчины: укороченные дубленки, пуховики, куртки и даже сумки. В мужскую часть коллекции вошли однотонные костюмы, микро-шорты, пуховики, жилеты и куртки, пишет The Blueprint.

Как отмечает Grazia, не обошлось и без веяний девяностых: Кендалл Дженнер примерила микро-топ, который застегивается на одну верхнюю пуговицу, а Белла Хадид показала юбку-мешок на заниженной талии.

Главным цветом коллекции стал насыщенный розовый, соседствующий с натуральной бежевой палитрой оттенков. Образы дополняли сумки самых разных размеров, шапки-ушанки, меховые мюли, кеды, горные ботинки и гольфы.

Вещи уже доступны для предзаказа на сайте бренда.