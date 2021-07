Ровно за день до начала Недели высокой моды Вирджил Абло решил показать в Париже осенне-зимнюю коллекцию Off-White, а заодно устроить небольшой концерт.

Линия получила название Laboratory Of Fun («Лаборатория веселья»). По словам дизайнера, за 2020 год он переосмыслил бренд. «Я писал в своем дневнике, что Off-White должен быть взрослым. Что значит быть "молодым брендом" на седьмом, восьмом году существования? Я уже заявлял, что это молодежный бренд, имеющий сходство брендами с уличной одежды, но я расстраиваюсь, если не чувствую эволюции, и посыл становится однообразным. Я чувствую, что мир изменился», – приводит «Сплетник» слова Абло.

Сама коллекция получилась очень яркой: насыщенный оранжевый, полюбившийся лавандовый, трендовый синий, кричащий желтый. И даже в неизменных черно-белых нарядах обязательно присутствовал насыщенный акцент. Кроме того, Вирджил Абло активно работал с текстурами. Трикотажное платье в рубчик он сочетает с кожаными сапогами, пушистый бомбер – с трикотажными свободными брюками, и предлагает выбирать костюмы из полупрозрачной ткани. Четкие геометричные линии кроя помогают создавать строгие образ, а кокетливость остается за аксессуарами – масками с рогами, пушистыми сумками и крупными цветными сережками, отмечает Grazia.

Звездой показала стала модель Белла Хадид, которая примерила смелое платье-бюстье цвета электрик, а также вечернее длинное платье аналогичного оттенка. Кроме нее, на подиуме появилась целая команда супермоделей: Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Амбер Валлетта, Бьянка Балти, Джоан Смоллс и икона индустрии – южно-африканская легенда Джорджина Гернвилль, пишет Elle.

Новую коллекцию Off-White можно купить сразу после показа, а не ждать пошива по полгода – теперь бренд работает по принципу see now — buy now, что очень в духе стремительно развивающегося мира моды.