Из-за пандемии две последние презентации кутюрных коллекций Dior прошли в онлайн-формате – тогда Мария Грация Кьюри представила свои творения в формате модного фильма, режиссером которого стал Маттео Гарроне. Осенне-зимняя коллекция Haute Couture 2021/2022 ознаменовала возвращение Дома к физическим показам, что повлияло и на работу дизайнера.

«Я хотела создать коллекцию, которая была бы менее повествовательной, более концептуальной; которая стала бы как отражением, так и исследованием чего-либо. Поэтому я сосредоточилась на материалах и текстиле, а также на особом языке вышивки», – приводит Vogue UA слова Марии Грации Кьюри.

В новую коллекцию Dior Haute Couture вошли асимметричные юбки с корсетным поясом, топы с баской, пальто с объемными рукавами, костюмы в гусиную лапку и платья силуэта New Look: с тончайшей плиссировкой, с градиентным окрашиванием или с перьями. Отдельные модели (например, атласные топы, юбки с черной отделкой и брюки в облипку) украшает яркий цветочный принт. На его создание Марию Грацию Кьюри вдохновил римский дворец Палаццо Колонна.

Как отмечает Ell, полной неожиданностью стало наличие в коллекции большого количества верхней одежды: от тренчей, кейсов и тяжелых пальто до невесомых накидок. Цветовая гамма вещей была построена вокруг мягких природных оттенков: телесный, шоколадный, серый, травяной зеленый, светло-голубой, молочный.

Отдельного внимания заслуживают декорации к показу. Зал парижского музея Родена (привычное место для показов Dior до пандемии) был украшен внушительным полотном современной художницы Евы Жоспин, которая заказала вышивку разноцветными нитями для него у индийских мастериц, чью школу вот уже несколько лет поддерживает Дом Dior, пишет Harper’s Bazaar. И проявление взаимопомощи и взаимовыручки женщин, о которых часто говорит Мария Грация Кьюри.