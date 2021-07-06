Виржини Виар представила новую кутюрную коллекцию Chanel осень-зима 2021/22. Показ получился знаковым с самого начала. Помимо того, что это было первое haute couture шоу французского Дома с начала пандемии Covid-19, Chanel впервые сменил место дислокации: вместо традиционного Гран-Пале дефиле прошло в парижском музее моды Palais Galliera. Такую локацию бренд выбрал не случайно: до 18 июля 2021 года там проходит выставка, посвященная Габриэль Шанель (полное название ретроспективы – «Габриэль Шанель. Модный манифест»), пишет The Blueprint.

Кроме того, в этом сезоне Chanel решили провести шоу дважды: в 11:00 креативный директор марки Виржини Виар показала новую кутюрную коллекцию инфлюенсерам, модным редакторам и друзьям бренда, а в 16:00 запись появилась на сайте французского бренда.

В самой коллекции Chanel Couture угадывается настроение восьмидесятых: акцентированная талия, усиленная линия плеча, плотные фактуры и яркие всполохи вроде малинового жакета с объемными рукавами. Модели выходили на подиум в нарядных юбках в пол, платьях из полупрозрачных тканей, кружевных комплектах и, конечно, нарядах из твида: жакетах, пальто, кардиганах и костюмах.

Многие образы дополняли черные банты – они украшали не только прически моделей, но и присутствовали в коллекции в качестве ожерелий и декоративных элементов на топах и брюках.

Традиционно закрыл показ выход невесты: ею стала Маргарет Куэлли – муза и амбассадор Дома, дочь актрисы Энди МакДауэлл. Невеста в «глухом» подвенечном наряде, дополненном шляпкой с бантом и вуалью, как и полагается, бросила букет. Как отмечает Harper’s Bazaar, его поймала обрученная главред американского InStyle Лора Браун. На счастье!