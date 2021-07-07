Одним из главных событий Недели Высокой моды в Париже стал показ кутюрной коллекции Balenciaga – первой за 53 года. В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл собственное ателье, разочаровавшись в моде и не желая делать prêt-à-porter. Нынешний креативный директор бренда, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, решил вернуть кутюрную линию дома. Ее презентация прошла на Неделе высокой моды в Париже, и, что особенно символично, по историческому адресу на авеню Георга V, где когда-то работал сам Баленсиага.

Как отмечает Grazia, дизайнер решил воссоздать атмосферу двадцатого века. Показ прошел без какого-либо музыкального сопровождения – именно так было в начале ушедшего столетия. На этом отсылки к прошлому не закончились: нынешний креативный директор бренда по максимуму использовал канонические модели Кристобаля Баленсиаги.

«Я бы сказал, что кутюр – это, возможно, самая крутая вещь, о которой можно говорить в моде сегодня. Многие люди даже не знают, что у Дома Balenciaga более чем столетняя история. Они думают, что этот бренд начался с кроссовок Triple S. Так что в этом есть образовательный момент, но также это помогает осветить то, что является самым важным в моде. Кутюр для меня – самое чистое выражение этого», – приводит Harper’s Bazaar слова дизайнера.

Дизайнер попытался найти точки соприкосновения между великими архивами Дома и своим собственным видением моды и, в частности, стритвира сегодня. Во многом коллекция не отличается от того, что делает Демна для Balenciaga каждый сезон: деним, оверсайз, цитаты постсоветской моды. Кроме того, дизайнер процитировал и традиционные для середины ХХ века образы: платья в духе new look, столы из плотной парчи и расшитые юбки в пол, отмечает Buro 24/7 UA.

Цветовая гамма тоже достаточно классическая: все оттенки серого, черного и белого. Не обошлось и без культовых шляп-тарелок с широкими полями. Завершающий образ тоже стал отсылкой к творчеству Баленсиаги – Демна Гвасалия лишь слегка изменил самое известное свадебное платье-трапецию.

Что касается лукбука кутюрной коллекции, то он также отснят в традициях ушедших лет. Модели держат карточки с номерами, как в «старые добрые» времена, когда гости не могли сфотографировать понравившийся образ.