Джорджо Армани вернулся в официальное расписание кутюрной Недели моды – в прошлый раз показ бренда прошел в родном для дизайнера Милане.

Shine – такое название получила новая коллекция Armani Privé Couture. «Я рад, что мы представляем коллекцию перед живой аудиторией, потому что все неосязаемые и плавные формы нужно видеть вживую и на движущемся теле, чтобы полностью оценить представленные изделия», – приводит Vogue UA слова Армани. После сложного периода пандемии 87-летний дизайнер представил миру то, в чем все нуждаются больше всего, – легкость, свет и надежду.

При создании коллекции кутюрье использовал зеркальную органзу, благодаря которой ему удалось добиться блистательного эффекта «жидкого стекла», отмечает Elle. Ее Армани использовал для создания брюк и платьев, добавив свой фирменный и незаменимый акцент – слои прозрачной ткани. Эта техника позволила создать невидимый блестящий ореол, который отменно сработал вместе с мерцающими цветочными вышивками и полупрозрачными блестками.

Главенствующее место в коллекции заняли пастельные оттенки: преимущественно розовый, бежевый, фиолетовый, персиковый и небесно-голубой.

Как пишет Buro 24/7, на показе были представлены 15 образов с предыдущего кутюрного шоу Armani, которое бренд проводил в миланском ателье – дизайнер хотел, чтобы зрители наконец-то увидели вещи вживую и в движении, а не с экранов смартфонов и лаптопов.