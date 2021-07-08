Некоторым брендам так понравилось экспериментировать с новыми диджитал-форматами, что они не спешат возвращаться к реальным показам. Среди них оказался Дом Fendi, который презентовал вторую кутюрную коллекцию мини-фильмом Луки Гуаданьино, автора нашумевшей картины «Зови меня своим именем».

Демонстрировать коллекцию Ким Джонс доверил известным моделям, представляющим разные поколения: Кейт и Лиле Мосс, Кристи Тарлингтон и Паулине Поризковой, Эмбер Валлетте и Виттории Черетти. За кадром звучала волшебная музыка Макса Рихтера.

Для съемок воссоздали мини-копию Дворца итальянской цивилизации (он же «Квадратный Колизей») – здания в Риме, где прошло мужское шоу Fendi сезона весна-лето 2022 и где расположена штаб-квартира итальянского бренда. Совместная коллекция Сильвии Вентурини Фенди и Кима Джонса тоже обращается к родному для Fendi городу. В новую коллекцию вошли туники с золотой вышивкой, пышные платья со шлейфом и перьями, накидки с принтом, напоминающим мозаику, «мраморные» пальто и драпированные платья, отмечает The Blueprint. Верх кружевных мини-платьев сделан в форме фигурной капители. Плиточная фактура жакетов и меховых джемперов напоминает римскую мозаику, в похожей технике сделаны клатчи.

Завершают ансамбли асимметричные серьги, разработанные для модного Дома Дельфиной Делеттре-Фенди (дочь Сильвии), а также переосмысленные культовые сумки Fendi Peekaboo, ISEEU и Baguette, расшитые перламутровой мозаикой и украшенные 3D-рисунками, и ботильоны с каблуками в виде в виде арок (еще одна отсылка к «Квадратному Колизею»), пишет InStyle.

«Рим – захватывающий город, у которого в прошлом столько разных эпох, потому я обратился к Пазолини (прим. Ред. – итальянский режиссер), чье видение мира всегда меня вдохновляло. Он в некотором роде сторонний наблюдатель в Римской истории, при этом тот, чей голос остается неизменно значимым», – приводит Elle слова Джонса.