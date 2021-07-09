Maison Margiela представили артизанальную коллекцию в виде мини-фильма A Folk Horror Tale. Страшную сказку для бренда снял французский режиссер Оливье Даан, получивший «Оскар» за драму «Жизнь в розовом цвете» Марион Котийяр в главной роли. Как отмечает Buro 24/7 UA, действие происходит на морском побережье, где модели ловят рыбу в резиновых сапогах таби, поют песни и, конечно, носят одежду из кутюрной коллекции.

«Идея коллекции в том, чтобы показать то, как мы себя чувствовали во время пандемии, как на колени нас поставила сила матери-природы. Влияние погоды, моря, луны, стихий начало играть на моей психологии», – приводит Vogue UA слова Джона Гальяно.

Главная цель A Folk Horror Tale – это помочь зрителю справиться с тревогой. Перед съемками Гальяно разговаривал с моделями об их горестях и радостях, и, как он отмечает, это было привилегией для него, – поделиться своим опытом и поговорить об этом с молодыми людьми. «Я не называю себя терапевтом, но я прошел серьезную реабилитацию, и в их словах я узнаю себя».

В новом сезоне креативный директор Maison Margiela решил воплотить максимум своих идей в реальности, выйдя далеко за рамки ограничений подиума. В коллекции появились винтажные свитеры, дырки которых залатали английскими газетами 1936 года с новостями о смерти Георга Пятого. Традиционные датские клоги из дерева скрестили с японскими таби. Еще один свитер сшили из квадратных отрезков ткани с рисунком.

Следуя принципам устойчивости, которые в модном Доме установил еще Мартин Маржела, дизайнер использовал вторичные материалы. Например, винтажный корсет 19 века или находки из благотворительного магазина.