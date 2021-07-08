Еще до пандемии Жан-Поль Готье решил запустить новую схему работы своего бренда: каждый сезон приглашать нового дизайнера, который по-своему переосмыслит его Дом в кутюрной коллекции. Первой на очереди оказалась Читосе Абе, основательница бренда Sacai, которая представила своей видение Jean Paul Gaultier в рамках Недели высокой моды в Париже.

Дизайнер известна своим гением в соединении вместе двух разных предметов одежды. Эта необычность привлекательно отличает ее от других, а сочетание чувствительности Абэ с восприятием мира Жан-Поля Готье оказалось идеальной почвой для креативного сотрудничества.

Абе призналась, что настолько хорошо знает работы Готье, что ей даже не нужно было заглядывать в архивы. «Я не хотела рассматривать их буквально, чтобы иметь свободу передать настроение Sacai и актуальное течение времени», – приводит Vogue UA ее слова. Дизайнер вернула такие фирменные элементы Готье, как бюстье Мадонны, матросские полоски и шляпы с крупными отворотами, и в то же время привнесла свой собственный фирменный стиль – деконструированный тейлоринг и сложную многослойность.

На подиуме модели продемонстрировали сложносочиненные платья, тренчи и юбки, боди, комбинезоны и лонгсливы с тату-принтом, над которым в этом сезоне работал известный татуировщик Doctor Woo. Как отмечает InStyle, образы получились эпатажными и театральными – в лучших традициях Jean Paul Gaultier. Сложноскроенные вещи дополнили многослойные ожерелья, массивные кольца Sacai, браслеты из скрепок и пирсинг.

Абе рассказала, что Готье дал ей карт-бланш: он просмотрел лишь несколько фотографий, прежде чем полностью увидел коллекцию Jean Paul Gaultier осень-зима 2021 Couture вместе с публикой. Кутюрье гордо аплодировал ей из первого ряда, после чего поднялся на подиум на поклон, а затем отправился на балкон вместе с моделями для приветствия поклонников на улице.