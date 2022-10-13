1 сентября 2022 года, по уже сложившейся традиции, стартовал новый сезон Всероссийского конкурса PROfashion Masters. Девятый год подряд медиахолдинг PROfashion и профессионалы индустрии моды, входящие в жюри проекта, приглашают молодых дизайнеров разработать и показать на подиуме свою коллекцию. И девятый год подряд тема конкурса остается неизменной – создание коллекции верхней одежды (пальто).

К участию приглашаются дизайнеры в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие как в России, так и за ее пределами. Обязательное условие – в случае попадания в финал конкурса необходимо приехать и привезти готовую коллекцию в Москву для гала-показа.

Первый этап конкурса проходит с 1 сентября по 1 ноября 2022 года. В этот период участник должен разработать и представить в формате эскизов мини-коллекцию верхней одежды (5 моделей). Эскизы могут быть созданы как вручную, так и при помощи компьютерных программ.

Заявку необходимо загрузить на сайт конкурса https://fashion-masters.ru.

Подача заявок закрывается 31 октября в 23.59 по московскому времени. С 1 по 15 ноября 2022 года жюри оценивает присланные работы и выставляет оценки. В судейскую коллегию конкурса входят такие профессионалы индустрии, как Виктория Андреянова, Сергей Сысоев, Александр Шумский, Александра Калошина и многие другие. По итогам голосования жюри в финал конкурса выходят 10 дизайнеров (или дизайнерских команд).

Каждый участник финала для изготовления конкурсной коллекции БЕСПЛАТНО получает пальтовые ткани от генерального спонсора проекта – международной текстильной компании «Ткани Престиж». Кроме того, конкурсанты могут воспользоваться печатью собственных принтов на ткани, тоже бесплатно.

Готовые коллекции будут представлены в феврале 2023 года на подиуме крупнейшей индустриальной выставки Collection Premiere Moscow в Москве. Здесь жюри выберет победителей и вручит призы. Общий призовой фонд конкурса в этом году составит 250 000 рублей. Двое финалистов, показавших лучшие коллекции, получат по 100 000 рублей каждый.

Дополнительный приз размером в 50 000 рублей будет предоставлен компанией «С2 ГРУПП» за лучшее использование утеплителя «Слайтекс» в одной или нескольких моделях коллекции.

Члены жюри конкурса и менторы регулярно отмечают понравившихся конкурсантов ценными призами, стажировками, учебными программами и приглашениями на работу. Конкурс проходит при поддержке ассоциации "Модная Сеть", платформы Fashion-ID и конкурс.рф.

Подробности на сайте проекта https://fashion-masters.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/contest_profashion.