В конце учебного года прошла очная программа Профориентации проекта “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS / START для старшеклассников. Лекции о разнообразии профессий в индустрии моды прочитали эксперты и представители профильных вузов в школах Москвы, Московской области, Иваново, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Лекции посетили школьники начиная с 8 по 11 классы. Программа Профориентации доступна онлайн на официальном сайте проекта fashionleaders.ru/career.

Несколько тысяч человек, подали заявку на участие в программе Профориентация, среди них: учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ, лицеев, и гимназий. В программе более 10 лекций о востребованных профессиях и компетенциях в легкой промышленности от различных экспертов и представителей профильных вузов. Более 600 старшеклассников из различных регионов посетили очные встречи, на которых могли задать вопросы и получить полное представление о профессиях индустрии, а также узнать какие компетенции востребованы на рынке труда. По итогу прохождения профориентационных работ каждый участник получил сертификат, также было проведено онлайн анкетирование/тестирование, в ходе которого участники подтвердили выбор будущей профессии.

В рамках программы Профориентация в технопарке Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) прошло мероприятие «Очная ставка», которое было организовано совместно с Ассоциацией “МОДНАЯ СЕТЬ”. На встречу были приглашены представители текстильной отрасли легкой промышленности, а также преподаватели университета, учащиеся и студенты с целью наладить контакты с работодателями. Встреча оказалась полезна всем участникам, было решено проводить серию подобных мероприятий ежегодно. Поднимались вопросы выявления потребности отрасли в новых профессиях и возможности вузов и колледжей готовить востребованных специалистов, обсуждалось что необходимо для этого менять в образовательной программе профильных вузов. Представители компаний высказали по каким направлениям отрасль испытывает кадровый голод.

В школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области партнером программы Профориентации выступил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, чьи преподаватели рассказали учащимся о возможностях получить разные профессии на кафедрах университета. Продюсер проекта FASHION LEADERS Дарья Пашкова познакомила школьников с программой Профориентации, с помощью которой можно узнать, какая профессия в моде подходит конкретному ученику. В школах г. Иваново совместно с представителем проекта лекции провели преподаватели Ивановского Государственного Политехнического Университета.

Справочная информация:

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.

Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда Культурных Инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, разработана Автономной Некоммерческой Организацией Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа, входящей в Ассоциацию “МОДНАЯ СЕТЬ”.