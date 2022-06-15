Недавно в Британке, «Доме культур», Ленинке и других точках Москвы появились корзины Upcycle Boxes по приему вещей с логотипом Roma Uvarov Design. Команда бренда просит приносить ненужный трикотаж, пряжу, фурнитуру и бижутерию — потом все это будет использовано в новых коллекциях.

Так, в сезоне осень-зима 2022/2023 дизайнер занялся «переработкой воспоминаний» в буквальном смысле. Мастера бренда распускали старый трикотаж на нити, а затем сплетали их, чтобы получить необычный узор. Над вязаными жилетами, кардиганами, сумками и брюками работали в том числе маломобильные мастера и молодые специалисты — Рома Уваров развивает импакт-сторону бизнеса, обеспечивая постоянной работой людей с особенными потребностями, мастеров старшего возраста и предлагая оплачиваемые стажировки для студентов.

Второй материал-хэдлайнер коллекции — деним. Джинсы и платье тоже пример апсайклинга. Команда выкупила сток винтажных джинсов у владельцев закрывшейся джинсовой фабрики. Их перекрасили, заменили фурнитуру, а в отдельных случаях и скроили из них абсолютно новые вещи. Самое приятное — двух идентичных вещей благодаря такому подходу точно не будет.

К слову, любой из вас может поучаствовать в создании будущих коллекций Ромы Уварова и заодно получить солидную скидку в 15%, если решите сдать свои вещи в пользу марки.