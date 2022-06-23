Молодой бренд женской одежды Divno, запущенный бывшим главным редактором российских Vogue и Glamour Машей Федоровой, основательницей I Am Studio Дашей Самкович и бывшим топ-менеджером 12 Storeez Дилей Хисамовой, открывает поп-ап в универмаге «Цветной».

С 23 июня по 3 июля посетители универмага смогут познакомиться с весенне-летней коллекцией бренда, оценить чайные платья и брючные костюмы в новых оттенках и подобрать летний капсульный гардероб в своем размере: от 42 до 64. Цены на вещи варьируются от 12 000 до 17 000 руб.

В дебютную коллекцию вошли деловые костюмы из жакета и брюк и более расслабленные — из брюк и рубашки, а также базовые комбинации и чайные платья. Все сшито из итальянских и французских тканей, которые основательницы Divno успели закупить впрок, тем более что марка не рассчитана на массовое производство.

В программе поп-апа — несколько интересных событий. Так, 23 июня с 17:00 до 21:00 запланирована вечеринка с основательницами марки. А 1 июля с 16:00 до 19:00 вместе с командой стилистов Kevin Murphy, экспертов в уходе за волосами, команда бренда поможет посетительницам магазина подготовиться к вечеру. Чтобы получить укладку, девушкам необходимо прийти в «Цветной» в платье Divno или купить его в универмаге.

Также 2 июля марка проведет паблик-ток с экспертами. С 17:00 до 18:30 косметолог, нутрициолог и психолог вместе с Дилей Хисамовой обсудят самые эффективные лайфхаки, которые помогут поддерживать свое здоровье и красоту. А еще каждый день с 24 июня по 3 июля с 17:00 до 21:00 в центральном атриуме «Цветного» в поп-апе Divno будут работать персональные стилисты — друзья бренда. Они помогут подобрать образы, которые идеально подойдут фигуре и персональному стилю и легко впишутся в гардероб.