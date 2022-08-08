Российский бренд Fetiche выпустил новую коллекцию Carousel, вдохновленную летом, морем и детством. Ее презентация прошла на зеленой площадке яблоневого сада в Крылатском. Там разместился поп-ап марки, созданный совместно с архитектурным «БЮРО».

​«Мы помним детство в самых беззаботных моментах — как долго лежали на мягкой траве и разгадывали силуэты проплывающих мимо облаков. Как кружились на карусели в парке и распускали волосы, чтобы их подхватывал теплый ветер. Как громко смеялись с друзьями и не хотели расходиться по домам», — комментируют в Fetiche.

В коллекцию Carousel вошли миниатюрная Yoni и знаковая трапеция в оранжевом цвете, голубая и розовая модели Dream и новинка сезона — сумка-корзинка в двух расцветках — темно-синей и яркой оранжевой. Последнюю можно носить несколькими способами — как шопер для большей вместительности, в качестве сумки хобо либо в виде корзинки для пикника с открытым верхом.

Также в новой капсуле Fetiche можно найти текстильную сумку-майку с фирменным полосатым принтом Raye. Она сворачивается до компактного размера и упаковывается в индивидуальный кожаный чехол.

Марка выпускает лимитированные коллекции, ориентируясь на ​«разумное потребление и безупречные детали». Новая коллекция уже поступила в продажу.