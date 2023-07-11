27 июля в роскошном дворце Трубецких-Нарышкиных в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный показ российского бренда KUZINA. На ярком fashion-мероприятии представят более 100 образов из семи коллекций. В их числе — The Archive by KUZINA (созданная совместно с институтом Beinopen), «Вкус лета» (коллаборация с фотохудожником и преподавателем Британской высшей школы дизайна Ольгой Батуриной), «Космос есть в каждом», «Окно времени», «Любовь» (созданная к 15-летию бренда), коллекция меховых шуб.

— Главная идея показа — любовь: к себе и своей семье, моде, искусству, красоте, любимому делу, окружающим. Это основной источник жизни и вдохновения. Любовь есть в каждом из нас, без нее невозможно творить и дышать, она повсюду, — говорит креативный директор бренда KUZINA Ирина Малова.

Дворец Трубецких-Нарышкиных в качестве места для юбилейного показа выбран неслучайно. Он имеет свою fashion-историю: именно здесь в 2020 году Валентин Юдашкин представил свою коллекцию прет-а-порте.

— Санкт-Петербург неизменно ассоциируется с дворцами. А большие зеркала, стеклянный купол, огромные хрустальные люстры, камин из французского мрамора в особняке станут прекрасным обрамлением для нашего показа. В Санкт-Петербурге у нас работают две офлайн-точки продаж, интерес к нашему бренду постоянно растет. Хочется показать городу на Неве все самое лучшее, что мы производим и что мы умеем, — поясняет Ирина Малова.

Бренд KUZINA основан в 2008 году в Ульяновске сестрами Ириной Маловой и Юлией Арефьево на базе авторского ателье. С 2016 года KUZINA ежесезонно организует показы новых коллекций. В 2017 году бренд стал победителем Международного конкурса молодых дизайнеров Euro Fashion Union (Будапешт) и получил возможность стать участником показа Milan Fashion Week 2018.

Сестры ведут активную просветительскую работу, участвуют в организации обучающих программ Fashion Education в рамках Международной недели моды в Ульяновске и Международного культурного форума.

Проект The Archive by KUZINA, направленный на осознаное потребление, был отмечен в публикациях интернет портала BURO 24/7. В 2021 году портал Собака.ру внес бренд KUZINA в список «Новые имена в моде».

Особняк Трубецких-Нарышкиных — event-площадка в самом центре Санкт-Петербурга, оснащенная современным сценическим оборудованием. В здании расположены восемь залов площадью от 20 до 150 кв.м.

Первым известным владельцем дворца был прадед Александра Пушкина, «арап Петра Великого» Абрам Ганнибал. В 1855 году особняк приобрел князь Пётр Трубецкой, который пригласил известного архитектора Гаральда Боссе для частичной перестройки здания.

В 1874 году новый владелец, Василий Нарышкин, реконструировал дом (автор проекта — архитектор Роберт Гёдике) и придал ему облик, который сохранился до наших дней.

Во время проведения реставрационных работ 27 марта 2012 года в помещениях особняка был найден уникальный клад, который назван экспертами одним из самых ценных за всю историю.