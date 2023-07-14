10 июля 2023 года в Краснодаре прошел третий круглый стол «Fashion индустрия и Россия в ближайшие годы», в котором приняли участие 54 профессионала модного рынка. Целью мероприятия стало объединение участников отрасли для обсуждения задач по развитию fashion-индустрии. Так, с докладами выступили: президент Ассоциации участников индустрии моды Антон Алфер, консультант модельеров-конструкторов модной одежды Виталий Ильинский, модель Княженика Волокитина, директор модельного агентства High Heels Models Юлия Кливер, эксперт стиля Олег Мохов и многие другие.

Открыл мероприятие с приветственным словом Илья Греднев, выразивший уверенность в том, что благодаря совместным усилиям российские бизнесмены в сфере моды смогут воспользоваться потенциалом, появившимся за последние двенадцать месяцев.

По мнению Олега Мохова, русская мода может умереть, но на данный момент у неё есть всё чтобы преобразиться. «Мне довелось пообщаться с главными лицами синдиката высокой моды в Европе, и это привело меня к мысли о том, что России необходимо создать аналогичное объединение влиятельных лиц, чтобы установить правила для всех участников индустрии моды. Это даст возможность предпринимателям, инвесторам и другим игрокам оценить свои выгоды и планировать наперед».

Антон Алфер рассказал участникам круглого стола о рождении регионального профессионального сообщества, что стало ответом на самый актуальный запрос, стоящий перед экспертами модного рынка: «Где нам объединиться и обсуждать наши вопросы?». В своём выступлении Антон описал, как Ассоциация участников индустрии моды в 2023 году поддерживает креативных и любящих свою страну творцов.

Княженика Волокитина доложила о локальных триумфах российских дизайнеров и высказала мнение о том, что на смену устаревшим методам индустрии моды в России пришли новые подходы, не похожие на стратегию западных брендов. Те, кто смог приспособиться к новым условиям, сегодня процветают – российские дизайнеры занялись недавно освободившимися направлениями, а русские модели стали востребованы на азиатском рынке.

Маркетолог Ирина Гелевей поделилась своим опытом общения с очень успешными деятелями российской моды. Она объяснила, как им удается опережать своих конкурентов благодаря настойчивому и высококлассному многоканальному продвижению своего бренда. На реальных примерах Ирина рассказала про инвестирующих в общение со своей целевой аудиторией бренды и, как результат, многократно увеличивших свою выручку.

Стилист Галина Деброва обратила внимание на новые ниши рынка: «Я обращаюсь ко всем модельерам в России – давайте сосредоточим наши усилия на мужской демографической группе 35+. Сейчас существует огромный пробел в ассортименте доступной продукции для них. В настоящее время удовлетворяется только 20% потребностей. Зачем ограничиваться бюджетным сегментом? Нужно создавать качественные изделия».

Юлия Кливер предложила поменять правила моделинга. Подвергнув критике деятельность модельных агентств в России, она призвала к пересмотру отношения к профессии модели в отрасли и повысить ее статус. По словам Юлии, только в России с моделей берут деньги за участие в выступлениях и местных конкурсах, поэтому главное стремление каждой девушки – уехать за границу, где за это платят вознаграждение.

Виталий Ильинский отметил, что только 1% производителей одежды и аксессуаров в стране используют новые технологические решения и материалы. По его мнению, необходимо учитывать функциональные потребности многих категорий потребителей: от широких, например, мужчин, до более специфических, таких как спортсмены или туристы.

Модельер Анна Егорова рассказала, что проблемы с информационным обеспечением всех участников fashion-отрасли за последние годы не решаются – нет единой базы подрядчиков, поставщиков, кадров и профессиональных рейтингов консультантов, учителей, СМИ, инвесторов с понятными критериями, вызывающими безусловное доверие.

В заключение круглого стола Илья Греднев предложил профессионалам рынка моды принять активное участие в сборе данных для разработки аналитических, учебных и полезных материалов, таких как опросы, статьи, книги, подкасты и видео.