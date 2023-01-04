Ювелирный бренд Sokolov и аналитическое агентство A2:Research выяснили, как выглядит идеальное ювелирное украшение по мнению россиян, сообщает пресс-служба компании.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1216 человек из разных городов России.

На первом месте оказалось кольцо с крупным бриллиантом. 82% опрошенных считают, что кольцо должно быть золотым. Огранка камня — радиант. Потратить на такое кольцо россияне готовы до 100 000 рублей. Чаще всего о таких украшениях мечтают жители Санкт-Петербурга.

Второе место заняли золотые браслеты-цепочки без вставок из драгоценных камней. За такое украшение мечты россияне (в большинстве из Екатеринбурга) готовы отдать до 50 000 рублей.

Третье — серебряные серьги-люстры (длинные массивные серьги с несколькими ярусами). Россияне считают, что такие серьги должны быть с драгоценным камнем рубин и огранкой «сердце». О таких украшениях чаще всего мечтают новосибирцы. Потратить на такие сережки россияне могут около 30 000 рублей.

Золотая подвеска или кулон с бриллиантом круглой огранки — на четвертом месте рейтинга идеальных украшений россиян. Опрошенные россияне готовы отдать за это украшение более 100 000 рублей. Золотые овальные подвески или кулоны — мечта жителей Самары.

Колье хотят лишь 6% россиян. Чаще всего это москвичи 20–35 лет. Они мечтают о золотом чокере с сапфиром огранки триллиант. Жители Москвы готовы заплатить за колье около 70 000 рублей.

В основном россияне мечтают об украшениях из золота, но в Краснодаре предпочитают платину. Из драгоценным камней россияне чаще хотят видеть бриллианты, но в Москве и Краснодаре отдают предпочтение сапфирам. Рубины чаще всего встречаются в ювелирных украшениях мечты у новосибирцев, красноярцев и жителей Саратова. Волгоградцы мечтают о золотом кольце необычной формы. Жители Перми больше всего хотят подвеску с религиозными мотивами.

Sokolov — вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Под брендом Sokolov ежегодно выпускается более 20 млн изделий из золота и серебра весом более 40 тонн на двух производственных площадках в Костромской области. Компания сотрудничает с 4,5 тысячами компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами.