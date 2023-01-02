Темпы и направление сменились на натуральность. Отношение к своему телу, здоровью физическому и психическому стало внимательнее. Приоритеты здоровья и внешнего вида выстраиваются в чёткую очередь. Будет здоровье - отсюда хороший внешний вид.

На показах дизайнеры используют ленты вместо лифов. В тренды быстро заходят отсутствие бюстгальтеров, клейкие ленты, корсеты, пережимающие всё и везде.

При всех трендах на естественность и простоту секс продаётся лучше. Проблема совсем не в сексуальном подтексте, а в том, что рядом с ним идут клише, которые влияют на женщин напрямую. Вынуждают их покупать то, в чём есть потребность общества. Нельзя так просто взять, пойти против и чувствовать себя сексуальной и красивой, если общество диктует другие стандарты.

Показы мировых брендов воспитали культуру видимости определённой внешности женщины. Объёмы в нужных местах, длинные ноги, минимум целлюлита, длинные волосы, улыбка и легкость.

Желание раздеться и добавить острого усилилось и после постковидных мер. На показах уже тогда появились голые платья, прозрачное бельё и уменьшение ткани в одежде. Рекламы с обнажёнными телами, минимум одежды — это крик усталости от пандемийных халатов и треников.

Да, везде нужна мера. При нечастом использовании «неправильного» бюстгальтера нет критических последствий. Никто не запрещают относиться к этой части гардероба как к аксессуару. Но не нужно удивляться, что в последствии могут появиться дискомфорт и другие проблемы.

Среди возможности выбора важно понимание повседневного использования нижнего белья. Бюстгальтер — это не примитивная конструкция со своими правилам. Длина лямок, размер чашки, посадка, материал, фурнитура — всё это влияет на здоровье женщины.

Нет понятия «универсальный бюстгальтер». Какая бы трендовая модель не была, подходить всем она не может.

Правила покупки вашего идеального бюстгальтера:

Правильно подобранный размер.

Размер бюстгальтера должен быть описан двумя параметрами: размером по поясу и размером чашки. Измерение сантиметровой лентой даёт искажение, поэтому не покажет верного результата. Правильно определить размер можно только с помощью примерки бюстгальтера.

Правильная посадка.

Лямки спадают, косточки пережимают, складки на спине, некрасивый внешний вид за счёт низкого расположения — всё это результат неправильной посадки. Добиться хорошего результата можно, если следовать чётким критериям.

— Бюстгальтер застёгнут на самые свободные крючки.

— Бретели отрегулированы под ваши параметры. Под них должны вмещаться 2 пальца, так как эти части не несут в себе функцию поддержки груди.

— Пояс прямой и располагается в самой узкой точке спины.

— Между перемычкой и телом не должно быть пространства, она плотно прилегает к телу.

— Косточки не соприкасаются с грудью, лежат за ней.

— Чашечки не отстают, грудь из них не вываливается.

Подбор ткани.

Выбор ткани зависит: от размера груди, её формы, конечного визуального эффекта и функциональности.

Для небольших размеров груди подойдут все виды материалов бюстгальтеров. Для большого размера можно подобрать тонкие и плотные чашки. Если размер груди большой и её форма индивидуальная, то плотную чашку практически подобрать нельзя. При таких параметрах возникают проблемы в конструкции и швах.

Многие российские бренды нижнего белья в своих коллекциях добавляют разную философию. Появление восточного направления, расширенного ассортимента нацелено на комфорт и пользу в одежде. Бренды стараются показать внутреннее состояние, настроение утончённости и спокойствия. Они пытаются полностью охватить нижний гардероб женщины. Дают ей возможность выглядеть не только выглядеть сексуально, но носить бельё, которое подходит и для спорта, и для домашней одежды. У женщины появился выбор, как себя чувствовать и ощущать.

Некоторые производители не пользуются правилом: «Красиво не всегда безопасно». Трендовые позиции, акценты всегда есть в ассортиментной матрице, но безопасность, удобство и ежедневность более актуальны.

Уход от стереотипов, желание комфорта повлияли на настроение девушек. Необязательно надевать кружево, чтобы чувствовать себя сексуально и женственно. Так же и в обратную сторону.