В октябре, во Всемирный месяц привлечения внимания к проблеме профилактики рака молочной железы, бренд Le Journal Intime совместно с благотворительным фондом «ДАЛЬШЕ» проводят акцию «Розовый октябрь».

В течение всего месяца с каждой покупки бюстгальтера Le Journal Intime будет перечислять часть прибыли в благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ», который помогает женщинам с диагнозом «рак молочной железы» преодолеть этот сложный период в жизни. О важности заботы о здоровье груди будут напоминать и эксклюзивные шоперы Le Journal Intime со специально разработанным принтом.

Le Journal Intime – бренд инновационного белья, которое создается с заботой о женской груди. Бюстгальтеры бренда выполнены из особо эластичного и упругого сетчатого трикотажа Power Net, который обеспечивает ежедневную поддержку без косточек и плотных чашек, а также позволяет коже дышать. Благодаря медицинской технологии плоских швов белье практически не ощущается на теле и не доставляет никакого дискомфорта обладательнице.

Делая покупки в Le Journal Intime в октябре, вы помогаете женщинам, столкнувшимся с онкологическим заболеванием, пройти через тяжелый жизненный этап, а также вносите вклад в повышение информированности о профилактике рака молочной железы и необходимости заботы о своём здоровье.

Меняйте мир к лучшему с помощью идеального бюстгальтера!