Российский бренд Sela запустил свою первую линейку детской обуви: базовые модели и школьные туфли появятся в продаже с 1 августа, а утепленные ботинки - осенью, сообщает new-retail.ru.

Обувь изготовлена из натуральных и дышащих материалов. Внешний вид соответствует основным модным тенденциям в детской обуви. Все модели имеют профильную стельку или стельку, поддерживающую свод стопы.

Каждая пара обуви помещена в коробку, в которой находится стоп-метр для точного измерения размера стопы. В комплект также входят запасные шнурки. Размеры варьируются от 25-39 для мальчиков и 25-38 для девочек, а с октября планируется расширить их до 41 размера для мальчиков и 39 для девочек.

Фото предоставлено компанией.