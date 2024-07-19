В новой коллекции полотенец текстильного бренда Telo представлены полотенца из серий «Синий русский» и «Советский спорт» Дарьи Васильковой, основательницы бренда плитки и дизайнерской мебели Reda, сообщает компания.

«Синий русский» - это авторский принт, сочетающий философские и религиозные символы с элементами поп-культуры, расписанный под гуашью. На одном полотенце, выполненном в почти непримечательном оттенке синего, изображен улыбающийся котенок среди цветов, а на другом - сердце и мозг, соединенные прямо посередине.

«Советский спорт» - это ироничная коллекция в стиле советских пропагандистских плакатов, где спортсмены изображены в виде голов животных и наоборот. Например, на одном из полотенец коллекции изображена рыба с человеческими ногами.

«Результаты наших коллабораций трансформируют пространства и интерьеры. Не надо загонять себя в рамки: в своих домах мы вольны делать всё, что захотим», – рассказала Дарья Василькова, основательница бренда плитки и дизайнерской мебели Reda.

Telo - текстильный бренд, сотрудничающий с художниками для создания лимитированных серий полотенец Основанный в 2023 году Ольгой Малыбаевой, Telo предлагает продукцию, которая служит как практической цели, так и декоративному элементу. Полотенца изготовлены из высококачественного хлопка без примесей бамбука с применением особого метода кручения пряжи - двойной скрутки.

Фотографии предоставлены компанией.