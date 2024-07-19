Как сообщает kommersant.ru, бренд Befree выпустит коллекцию одежды в темном и светлом вариантах, посвященную Ижевску.

Принты победили в конкурсе бренда Befree, который должен был отразить самобытность российских городов и регионов. В дизайне использованы знаменитые символы Удмуртии - цветок италмас, лось, восьмиконечная звезда и слова «Izhkar put'‎ v dalekiy kray».

«Мое родное сердце - Ижевск, но мне по душе называть его Ижкар. Здесь я родилась, здесь творю. В работе я хотела передать самобытность моего края. Сделать дизайн актуальным, в меру дерзким, но узнаваемым. Внести акценты традиционных элементов, дать возможность увидеть, как может читаться современный культурный код моего города с упором на этнос», - написала автор дизайна под псевдонимом SkersJ.

Футболки с этим принтом будут продаваться в фирменных магазинах по всей стране.

Фотография представлена изданием.