Новая коллекция ювелирного бренда «Алькор», созданная совместно с киностудией «Союзмультфильм», вдохновлена мультфильмами «Котёнок по имени Гав», «Умка», «Как львёнок и черепаха пели песню» и «Приключения пингвинёнка Лоло».

В коллекцию вошли серьги, пуссеты, конги и браслеты. Изделия выполнены из золота и серебра 585 пробы с бриллиантами, эмалью и фианитами. При создании украшений учтены вкусы как взрослых, так и юных модниц. Серьги с «домиком» имеют инновационный французский замок, разработанный и запатентованный ювелирами «Алькор» для детей. Замок не имеет выступов, что обеспечивает безопасность во время подвижных игр.

«Алькор» - российский ювелирный завод. За четверть века из небольшой мастерской он превратился в одного из крупнейших производителей украшений с драгоценными камнями. Сегодня это современная компания, сочетающая традиции качества с самыми передовыми технологиями в ювелирном производстве. Опытные мастера создают изделия из золота и серебра с натуральными бриллиантами и драгоценными вставками. Бренд уделяет пристальное внимание выбору драгоценных камней, строго проверяет качество готовых изделий и не боится экспериментировать.

Фотографии предоставлены компанией.