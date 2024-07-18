Дарья Веледеева покидает пост главного редактора итальянского издания Harper's Bazaar. Отныне она будет отвечать за специальные проекты журнала в качестве приглашенного редактора. Главным редактором журнала станет Массимо Руссо, который был редакционным директором на протяжении многих лет.

"Я слишком хорошо знаю природу этой занятости: командировки три раза в неделю, бесконечные поздние ужины, отсутствие выходных, многочасовые телефонные разговоры по ночам с талантами из других часовых поясов. И если во время беременности у меня ещё были фантазии, что я смогу полноценно вернуться на работу примерно через месяц после родов, то с появлением Ники они развеялись — и должность Главмамы перевесила с серьёзным отрывом", — прокомментировала свой уход Дарья в социальных сетях.

Дарья Веледеева была главным редактором русского издания журнала Harper's Bazaar с 2009 по 2022 год. D 2022 году компания Hearst Media, владеющая такими изданиями, как Harper's Bazaar, Cosmopolitan и Esquire, расторгла лицензионное соглашение с российским редактором В конце июля 2023 года Веледеева была назначена главным редактором печатного издания Harper's Bazaar в Италии.

Источник фото: Harper's Bazaar