Сеть магазинов спортивной одежды Lamoda Sport начнет продавать модели adidas с ночным пре-сейлом 18 июля. Вся линейка будет доступна в Lamoda Sport, которая пришла на смену ушедшему из России adidas.

Yeezy - концептуальная линейка кроссовок, созданная adidas в сотрудничестве с продюсером, рэп-исполнителем и дизайнером Канье Уэстом, будет доступна с 19:00 18 июля на Кузнецком мосту и Красной Пресне в Москве и Санкт-Петербурге. Лимитированные серии будут доступны в трех флагманских магазинах Lamoda Sport: в Москве на Кузнецком Мосту и Красной Пресне, а также в Санкт-Петербурге в торговом центре «Галерея».

С 21 июля территория продаж Yeezy расширится до 18 магазинов, в том числе в южных регионах - Краснодаре, Сочи и Геленджике.

В Lamoda Sport будет представлен обширный ассортимент adidas Yeezy, включая топовые модели 350 V2, 500, 700, 700 V2 и Slide. Всего в линейке 21 модель.

«Для наших клиентов мы находим редкие и популярные по всему миру позиции - одними из таких стали adidas Yeezy. Нам удалось завести хорошую партию сертифицированных оригинальных Yeezy разнообразных моделей с широкой цветовой палитрой и по привлекательным ценам. Мы хотим, чтобы наши магазины Lamoda Sport стали центром притяжения модных и стильных людей, которые выбирают актуальные вещи в спортивном стиле», - комментирует Роман Заверюха, управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda.

Покупатели Lamoda Sport могут приобрести оригинальные модели adidas Yeezy и других мировых брендов. Например, уже доступны удобные беговые модели от швейцарского бренда On Running. Компания намерена предложить широкий ассортимент товаров своим клиентам по всему миру и готовит другие старты продаж.

Источник фото: Lamoda Sport