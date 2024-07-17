В летнюю коллекцию UnderthePalms вошли стильные и удобные вещи из легких, дышащих тканей, таких как лен, хлопок и джерси.

В капсуле представлены шелковый шарф Palms, открытый сарафан Salma, доступный в цвете лимонного мороженого или классическом черном, топ Marrakesh с креативным узлом на открытой спине, трикотажное платье Beatrice, доступное в трех разных цветах, футболки Breeze из высококачественного джерси классических черных и белых оттенков, футболки Wild с рисунком «рысь на кактусе» и хлопковые костюмы Sand солнечных оттенков с «пальмовой» деталью.

Линия льняной одежды включает бермуды Casablanc, жилет Yuness и объемную юбку Barra А-силуэта, доступную в молочном, черном и пальмовом цветах.

Коллекция Under the Palms доступна на сайте Fashion Rebels и в фирменных бутиках бренда.

Fashion Rebels - российский бренд женской одежды, который создает красоту через собственное прочтение и не пытается угодить быстрым трендам. Основательница бренда - дизайнер Валентина Муховикова, а модели Fashion Rebels отличают сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали. Визитная карточка бренда - яркие костюмы.

Фотографии предоставлены компанией.