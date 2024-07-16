Российский бренд женской одежды Mecloth посвятил коллекцию «Камбэк в детство» возвращению к беззаботному, счастливому, легкому состоянию души.

В коллекцию вошли юбки, брюки-карго, платья из натурального льна, джинсы с разрезами, рубашки и простроченные хлопковые брюки. Саратовский бренд Mecloth известен своим архитектурным кроем и лаконичностью. Натуральные и благородные оттенки, такие как кофейный, оливковый, синий, черный, молочный и красный, используются в качестве ярких акцентных деталей на рубашках и шортах.

Капсула уже доступна в интернет-магазинах, а также в Саратове (ТРЦ «Триумф Молл») и The One Shop в Москве (Лубянский пр., 7).

Миссия Mecloth - одеть тех, кто хочет выглядеть просто, но не просто. Показать, что комфортная повседневная одежда - это не скучно! Команда бренда выступает за то, что вещи должны быть приятными для души и тела, и долго оставаться в гардеробе.

Источник фото: Mecloth