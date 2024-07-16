Front выпустил новую mid-summer коллекцию, главным героем которого стали «татарские» платья.

Front - это интернет-магазин одежды, аксессуаров и товаров для дома, объединяющий дизайнеров, работающих с традициями и эстетикой народного костюма. Главная идея создателей проекта Front Ольги Михайловской и Евгении Филипповой - адаптировать народные костюмы к современным реалиям. К современным реалиям.

Вдохновением для новых капель послужили экспонаты Этнографического музея в Санкт-Петербурге. Например, декоративные нагрудники на платьях заменили украшения татарских девушек.

«Эти нагрудники мы перевели в принты с помощью наших давних друзей дуэта Perinne, использовали легкую струящуюся вискозу в наших любимых цветах – бордовом и зеленом и, как нам кажется, платья получились совсем не только летние. Уверены, что осенью и даже зимой они будут отлично смотреться с объемными пиджаками и джинсовыми куртками», - поделилась Евгения Филлипова.

Новый бренд Lusi представил объемные минималистичные лонгсливы с монохромной вышивкой, имитирующей традиционные татарские украшения, и длинные черные хлопковые юбки с прозрачными узорами. Лалина Саральп из Нальчика представила футболку с рисунком, имитирующим детали черкесского народного костюма. Дополнили дроп ожерелья в молочно-белом варианте от Berega.

Фотографии представлены компанией.