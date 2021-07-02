Совсем скоро в мире станет на одну звездную линейку косметики больше: к Рианне, Ариане Гранде, Леди Гаге и Дженнифер Лопес готова присоединиться Скарлетт Йоханссон. Актриса объявила о своих планах по запуску собственной линейки косметики, пишет WWD.

Название бренда, который станет первым бизнес-проектом актрисы, пока не разглашается, однако известно, что его запуск запланирован на начало 2022 года. Также появилась информация о том, что помогать открывать и развивать марку актрисе будет команда, которая принимала участие в запуске бьюти-линеек Victoria's Secret и Juicy Couture, рассказывает Harper’s Bazaar.

«Меня всегда завораживала преобразующая сила красоты. Моя мама привила мне любовь к заботе о себе с раннего подросткового возраста. Несколько лет назад я перестала интересоваться рекламными контрактами, чтобы создать что-то важное для меня. Результат – доступный подход к красоте», – приводит Wonderzine слова Йоханссон.

Своей миссией актриса считает создание бренда «для всех, кто хочет получить идеальную кожу с минимальными усилиями». Скарлетт не новичок в вопросах косметики, поскольку много лет являлась лицом L’Oréal Paris.

«Я встретила Скарлетт почти два года назад. Она поделилась со мной своим видением бренда, и я сразу же задумалась о том, как мы могли бы воплотить его в реальность. Это был невероятный опыт работы вместе с ней», – добавила соучредительница бренда Кейт Фостер.