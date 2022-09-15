«Снежная Королева» представила коллекцию Limited Edition Осень-Зима 2022/23. В новом сезоне ключевым словом для компании стала «забота», в первую очередь, об эмоциональном состоянии клиентов, рассказывают в пресс-службе сети.

Ритейлер развивает собственную премиальную линию одежды и аксессуаров с осени 2021 года. Запуская Limited Edition, «Снежная Королева» стремилась продемонстрировать свою экспертизу в производстве верхней и повседневной одежды, соединенную с аналитикой модных трендов и предпочтений покупателей.

В осенне-зимнее предложение вошли косухи, пальто-халаты, дубленки, шубы-тедди, а также разнообразные пуховики: объемные и компактные, из нейлона и кожи, лаконичные и дополненные бахромой. Бестселлеры предыдущих коллекций из натуральной кожи – платья-жилеты, юбки-трапеции и брюки – представлены в новых цветах и вариациях деталей. Линия трикотажа включает джемперы и брюки из шерсти с добавлением кашемира, кардиганы, жилеты и платья с вырезом на спине. Дополняют коллекцию жакеты в стиле оверсайз, платья-комбинации, струящиеся юбки миди, а также аксессуары – лаконичные сумки жесткой формы в черном и бежевом цветах, а также сумки с кожаными сборками.

Все вещи коллекции Limited Edition выполнены ограниченным тиражом и уже доступны на сайте ритейлера и в избранных магазинах сети «Снежная Королева» в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске и Казани.