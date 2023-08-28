Sokolov стал первым российским ювелирным брендом, выпустившим собственную линейку уходовой косметики с использованием драгоценных металлов и камней. В ассортимент Sokolov Beauty вошли три парфюмированных линейки косметической продукции для увлажнения, питания, тонуса кожи и ароматические свечи, а также линейка для базового ухода за кожей.

Компания представила все основные средства для ухода за кожей и даже больше: гели для душа, жидкое мыло, кремы для рук и тела, скрабы для тела с бриллиантовой пудрой и шиммеры для тела, а также подарочные наборы с ювелирными изделиями и косметикой. В состав некоторых продуктов входит пудра розового кварца, алмазная пудра, гидролизат жемчуга, коллоидное золото и серебро.

Бьюти-новинки можно найти в 50 магазинах сети в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Костроме, Ростове-на-Дону и Ярославле.

Вся продукция косметического сегмента Sokolov производится в России и не тестируется на животных.